В “ДНР” изнасиловали и убили девушку: подозревают террористов

Появились детали жуткого инцидента.

В понедельник, 1 июня, во временно оккупированной Горловке Донецкой области жестоко изнасиловали и убили девушку.

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Об этом написал на своем Telegram-канале офицер ВСУ полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

По данным офицера, в совершении преступления подозревают пьяного вооруженного террориста "ДНР" из состава российской 3 ОМСБр.

Он встретил на улице местную жительницу Елену В. и стал приставать к ней. Испуганная девушка начала убегать от него. Боевик догнал ее возле гаражей, сбил с ног и изнасиловал. После совершенного насилия преступник жестоко убил девушку и сбежал, - рассказал Штефан.

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По данным украинского защитника, в 03:00 2 июня представители оккупационных подразделений так называемой "милиции" начали поиски злоумышленника. На данный момент насильника и убийцу не нашли.

Напомним, в детдомах под Днепром годами насиловали и эксплуатировали сирот. Суд решит судьбу виновных в резонасном деле.

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