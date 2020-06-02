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В “ДНР” изнасиловали и убили девушку: подозревают террористов

Комментариев: 4
Появились детали жуткого инцидента.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos

В понедельник, 1 июня, во временно оккупированной Горловке Донецкой области жестоко изнасиловали и убили девушку.

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Об этом написал на своем Telegram-канале офицер ВСУ полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

По данным офицера, в совершении преступления подозревают пьяного вооруженного террориста "ДНР" из состава российской 3 ОМСБр.

Он встретил на улице местную жительницу Елену В. и стал приставать к ней. Испуганная девушка начала убегать от него. Боевик догнал ее возле гаражей, сбил с ног и изнасиловал. После совершенного насилия преступник жестоко убил девушку и сбежал, - рассказал Штефан.

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По данным украинского защитника, в 03:00 2 июня представители оккупационных подразделений так называемой "милиции" начали поиски злоумышленника. На данный момент насильника и убийцу не нашли.

Напомним, в детдомах под Днепром годами насиловали и эксплуатировали сирот. Суд решит судьбу виновных в резонасном деле.

 

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Теги: ДНР, террористы, изнасилование, убийство
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Комментариев (4)
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fulminate    02.06.2020, 11:50
Оценка:  +2
fulminate
Каждый раз удивляюсь что там вообще живут люди...
БРОКЕР_666    02.06.2020, 11:56
Оценка:  +1
БРОКЕР_666
не живут а существуют
Vixerunt    02.06.2020, 11:56
Оценка:  +1
Vixerunt
в Сомали тоже как-то живут;
OlegBondarenko    02.06.2020, 11:57
Оценка:  +1
OlegBondarenko
Все произошло не само по себе. Каждый сам кузнец свеого счастья.
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