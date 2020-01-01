"Всё очень плохо": Названы пять проблем Крыма из-за COVID-19

Коронавирусная эпидемия оголила и обострила проблемы в Крыму, связанные с оккупацией полуострова Россией.

Ситуация с распространением коронавируса в оккупированном Крыму сложная, а действия оккупантов лишь усугубляют эпидемиологическую ситуацию на полуострове. Об этом в интервью “Укринформу“ рассказал постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Антон Кориневич.

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“Там действительно все очень плохо. Но есть определенные вещи, которые представляются наиболее вопиющими. Во-первых, призыв в вооруженные силы государства-оккупанта продолжается, несмотря на пандемию COVID-19. И это - реальная угроза жизни наших граждан в Крыму и серьезное нарушение международного гуманитарного права. Не говоря уже о том, что сам по себе призыв незаконен - и Украина говорит об этом на разных площадках, в частности в ОБСЕ“, - отметил Кориневич.

Второй серьезной проблемой постпред украинского президента назвал желание руководства РФ использовать Крымский полуостров как территорию для размещения госпиталя для больных COVID-19 военнослужащих с территории РФ. С этой целью уже построен специальный госпиталь в Севастополе в бухте Омега исключительно для зараженных коронавирусом военных.

Пока идет строительство, россияне используют госпитальное судно Черноморского флота РФ “Енисей“, которое годами не выходило в море, а сейчас переоборудовано для больных COVID-19 военнослужащих. Мы рассматриваем это как создание дополнительной угрозы для санитарной ситуации на временно оккупированной территории Украины, - заявил Кориневич.

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Третья проблема Крыма в контексте COVID-19 – условия содержания незаконно задержанных россиянами граждан Украины. По информации Кориневича, в местах их содержания – как в Крыму, так и на территории РФ – часто не обеспечиваются санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия.

В-четвертых, в оккупированном Крыму традиционно есть проблемы в медицинской сфере: мало врачей, плохие лекарства или их дефицит, закрытие больниц, - продолжает представитель президента.

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Наконец, пятой проблемой следует считать тот факт, что незаконное авиасообщение с РФ на временно оккупированную территорию Крыма не прекращается. Из-за этих полетов граждане РФ могут привозить и привозят этот опасный вирус во временно оккупированный Крым.

“Вишенкой“ на торте является то, что 24 июня в Севастополе, Симферополе и Керчи должны состояться парады “в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне“. А это – скопление гражданских лиц, военных. Уже менее чем через месяц. И мы не думаем, что пандемия и угроза коронавируса придет в ноль в конце июня, - резюмировал Кориневич.

Для справки. По данным оккупантов, с начала эпидемии в Крыму зарегистрировано 392 случая заражения коронавирусом, 11 человек скончались. В городе Севастополе - 168 случаев заражения и трое умерших.

Напомним, ранее неоднократно сообщалось о том, что оккупационные власти занижают статистику по коронавирусу в Крыму.

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