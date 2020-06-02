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Житель Мукачево пожаловался на копов и совершил самоубийство в прямом эфире

Комментариев: 1
Прокуратура расследует возможное доведение до самоубийства.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

В Мукачево мужчина 1992 года рождения покончил жизнь самоубийством, включив при этом трансляцию в социальные сети. Перед этим он жаловался на действия полицейских. Об этом сообщили в прокуратуре Закарпатской области. 

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В полиции сообщили, что 1 июня, около 19.00, получили сообщение от соседей о смерти жителя Мукачево. Прибывшие на место правоохранители обнаружили тело повешенного мужчины. Свое самоубийство он транслировал на страницу в соцсети.

В прокуратуре Мукачево по данному факту начали уголовное производство по факту возможного доведения мужчины до самоубийства.

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"Данная информация обнаружена в ходе мониторинга социальной сети. Так, мужчина на видео, жалуется на действия полицейских и в дальнейшем, кончает жизнь самоубийством", - сообщили в ведомстве.

В рамках уголовного расследования будут устанавливаться все обстоятельства и мотивы, которые могли стать причиной самоубийства.

В прокуратуре отметили, что на данный момент открыто уголовное производство по части 1 статьи 120 УКУ (доведение до самоубийства).

Напомним, в Николаеве повесился 10-летний мальчик.

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Комментариев (1)
MNI1957    02.06.2020, 12:00
Оценка:  -5
MNI1957
значит не идейный
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