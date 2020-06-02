По Донецкой области пронесся мощный торнадо: Впечатляющее видео

Недалеко от Белгорода торнадо сорвал крыши домов, вырвал деревья и перевернул автомобили.

В Константиновском районе Донецкой области очевидцы наблюдали необычное для Украины зрелище - торнадо. Торнадо двигался вдоль полей. По предварительным данным, стихия не причинила вреда фермерским хозяйствам. Об этом сообщает “24 канал“.

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На следующий день торнадо наблюдали в Белгородской области в России.

“Сегодня, 1 июня, торнадо предположительно категории EF-1 по шкале Фуджиты, прошёл в непосредственной близости от Белгорода. Среди разрушений - сорванные крыши, вывернутые деревья и перевёрнутые автомобили. Съёмка велась с аэропорта“, - написал синоптик из Харькова Игорь Кибальчич у себя в Facebook.

Справка. Торнадо - атмосферный вихрь, возникающий в грозовых облаках и распространяющийся вниз, часто до самой поверхности земли, в виде облачно рукава или хобота диаметром в десятки и сотни метров.

Напомним, ранее очевидцы сняли на видео смерч у Мелитополя. В Запорожской области очевидцы сняли на видео угрожающее природное явление, редкое для этих мест Украины.

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