По Донецкой области пронесся мощный торнадо: Впечатляющее видео
В Константиновском районе Донецкой области очевидцы наблюдали необычное для Украины зрелище - торнадо. Торнадо двигался вдоль полей. По предварительным данным, стихия не причинила вреда фермерским хозяйствам. Об этом сообщает “24 канал“.
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На следующий день торнадо наблюдали в Белгородской области в России.
“Сегодня, 1 июня, торнадо предположительно категории EF-1 по шкале Фуджиты, прошёл в непосредственной близости от Белгорода. Среди разрушений - сорванные крыши, вывернутые деревья и перевёрнутые автомобили. Съёмка велась с аэропорта“, - написал синоптик из Харькова Игорь Кибальчич у себя в Facebook.
Справка. Торнадо - атмосферный вихрь, возникающий в грозовых облаках и распространяющийся вниз, часто до самой поверхности земли, в виде облачно рукава или хобота диаметром в десятки и сотни метров.
Напомним, ранее очевидцы сняли на видео смерч у Мелитополя. В Запорожской области очевидцы сняли на видео угрожающее природное явление, редкое для этих мест Украины.
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