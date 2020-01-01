COVID в армии: За сутки выявили сразу 10 новых больных

В армии отчитались о количестве военнослужащих, подхвативших опасную инфекцию.

В Вооруженных силах Украины за сутки выявлено 10 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает Командование Медсил на странице в сети Facebook.

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“По состоянию на 10.00 2 июня в Вооруженных Силах Украины болеют 124 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 115 человек, летальных случаев - 4“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что на изоляции (в том числе самоизоляции) в данный момент находятся 448 вое6ннослужащих. Количество военнослужащих у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 137 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано десять новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

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В учреждениях здравоохранения находится два человека (Ровенский военный госпиталь - 1 военнослужащий и Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 1 работник ВС Украины). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Восемь человек (Киевская область - 2 военнослужащих, Ровенская - 4 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Закарпатская область - 1 военнослужащий) находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы.

Напомним, по состоянию на 9:00 2 июня в Украине 24 340 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 727 летальных, 10 078 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 328 новых случаев.

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