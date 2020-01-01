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Вооруженное нападение на магазин тканей в Одессе: Есть раненые

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Два человека получили огнестрельные ранения.
Нападение произошло на "7 км" в Одессе
Нападение произошло на "7 км" в Одессе
Думская

2 июня вооруженные люди напали на магазин тканей на промтоварном рынке "Седьмой километр" в Одессе. Мужчины в масках открыли огонь по работникам магазина из пистолетов, в результате чего два человека получили ранения. Об этом сообщили в полиции Одесской области.

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"Предварительно установлено, что сегодня утром в магазин тканей на промтоварном рынке зашли неизвестные в масках и произвели несколько выстрелов из вероятно травматического оружия в сторону сотрудников торгового заведения", - отметили в полиции.

Преступники скрылись скрылись с места происшествия на автомобилях.

На месте работают представители правоохранительных органов. Выяснятся все обстоятельства происшествия и граждане, которые могут иметь к нему отношение.


Думская

Напомним,под Киевом спецназ обезвредил банду налетчиков-грабителей.

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