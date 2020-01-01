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В Кременчуге 9-месячный малыш попал в реанимацию из-за капель для носа

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Ребенку закапали нос известным лекарством.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

В Кременчуге 9-месячный ребенок попал в реанимацию с острым медикаментозным отравлением после того, как ему закапали нос каплями "Нокспрей".

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Об этом пишет Кременчуцька газета, ссылаясь на комментарии врачей детской городской больницы.

По предварительной информации, инцидент произошел в понедельник, 1 июня. Мальчика доставили в медицинское учреждение около 12:00. Его состояние врачи оценили как средней тяжести.

На данный момент мальчик находится в реанимации. За ним постоянно присматривают врачи.

Напомним, в Харькове мать с младенцем выпали с 16 этажа. Инцидент произошел в одной из элитных многоэтажек в центре города.

 

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Теги: реанимация, капли для носа, ребенок
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