Выросло число областей, где нельзя ослаблять карантин

На фоне смягчения карантина в Украине данные Минздрава говорят, что в каждом третьем регионе этого делать нельзя.

По состоянию на 2 июня, Киев и еще семь областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий. Об этом свидетельствуют статистические данные Минздрава, опубликованные на сайте ведомства.

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Пока не готовы к смягчению карантина г. Киев, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Львовская, Ровенская, Харьковская и Черновицкая области.

В частности, в Киеве показатель инцидентности (количество новых зараженных на 100 тысяч населения) составляет 12,17 при необходимых менее 12,00. В Волынской области показатель инцидентности 13,29 при необходимых менее 12,00.

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В Донецкой области количество тестов на 100 тыс. человек составляет 8,51 при необходимых более 12,00. А в Днепропетровской - 9,88.

Во Львовской области показатель инцидентности 13,10 при необходимых менее 12,00. А в Ровенской - 30,19.

В Харьковской области количество тестов на 100 тыс. человек 11,63 при необходимых более 12,00.

В Черновицкой области показатель инцидентности 32,62 при необходимых менее 12,00.

Напомним, по состоянию на 9:00 2 июня в Украине 24 340 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 727 летальных, 10 078 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 328 новых случаев.

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