"Здесь есть люди с яйцами?": Нардеп от СН призвал отправить Авакова в отставку

В Раду поступило предложение уволить главу МВД Арсена Авакова.

На заседании Верховной Рады Украины во вторник, 2 июня, нардеп от фракции “Слуга народа“ Евгений Шевченко с трибуны призвал народных депутатов отправить в отставку главу МВД Арсена Авакова. Нардеп уверен, что министр внутренних дел разрушает Украину. Об этом Шевченко заявил на заседании Рады.

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“Я хочу обратиться к своим коллегам из фракции “Слуга народа“ и спросить: в нашем зале есть люди сильные, как говорят в народе, “с яйцами“? Или мы будем и дальше смотреть, как господин Аваков продолжает разрушать нашу страну? Этот беспорядок, который он развел на улице, бандитизм, который уже заходит за все “красные линии“. Я предлагаю те высказывания, которые говорят люди из фракции между собой вынести в публичную плоскость. Я сейчас заявляю всей стране, всем гражданам, что во фракции “Слуга Народа“ фактически все депутаты не удовлетворены работой министра внутренних дел“, - заявил Шевченко.

Нардеп добавил, что время Авакова вышло, когда-то он был эффективным министром, но времена изменились и ситуация в стране изменилась. Поэтому Шевченко призвал всех нардепов отправить главу МВД в отставку.

По поводу Авакова смотреть с 24:00 минуты

Напомним, ранее нардепы вызвали Авакова “на ковер“ в Раду. За последние дни в Украине случилось сразу три резонансных происшествия, по которым должен отчитаться глава МВД.

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