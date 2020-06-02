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"Здесь есть люди с яйцами?": Нардеп от СН призвал отправить Авакова в отставку

Комментариев: 6
В Раду поступило предложение уволить главу МВД Арсена Авакова.
Министр МВД Арсен Аваков
Министр МВД Арсен Аваков
EPA/UPG

На заседании Верховной Рады Украины во вторник, 2 июня, нардеп от фракции “Слуга народа“ Евгений Шевченко с трибуны призвал народных депутатов отправить в отставку главу МВД Арсена Авакова. Нардеп уверен, что министр внутренних дел разрушает Украину. Об этом Шевченко заявил на заседании Рады. 

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“Я хочу обратиться к своим коллегам из фракции “Слуга народа“ и спросить: в нашем зале есть люди сильные, как говорят в народе, “с яйцами“? Или мы будем и дальше смотреть, как господин Аваков продолжает разрушать нашу страну? Этот беспорядок, который он развел на улице, бандитизм, который уже заходит за все “красные линии“. Я предлагаю те высказывания, которые говорят люди из фракции между собой вынести в публичную плоскость. Я сейчас заявляю всей стране, всем гражданам, что во фракции “Слуга Народа“ фактически все депутаты не удовлетворены работой министра внутренних дел“, - заявил Шевченко.    

Нардеп добавил, что время Авакова вышло, когда-то он был эффективным министром, но времена изменились и ситуация в стране изменилась. Поэтому Шевченко призвал всех нардепов отправить главу МВД в отставку.

По поводу Авакова смотреть с 24:00 минуты

Напомним, ранее нардепы вызвали Авакова “на ковер“ в Раду. За последние дни в Украине случилось сразу три резонансных происшествия, по которым должен отчитаться глава МВД. 

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Теги: Рада, Аваков, Отставка
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Комментариев (6)
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КоляТашлинков    02.06.2020, 14:30
Оценка:  -1
КоляТашлинков
Там все с яйцами.С чужими.Во рту.
meglj    02.06.2020, 13:22
Оценка:  -21
meglj
отправить авакова на зону
meglj    02.06.2020, 13:28
Оценка:  -21
meglj
И в его подружку геращинка.Мусорским ботам привет
Woodbrother    02.06.2020, 13:20
Оценка:  +1
Woodbrother
Украину разрушает изнутри клоунская власть. Удивительно, что слуги олигарха Коломойского этого до сих пор не поняли.
Carelessangel    02.06.2020, 14:06
Оценка:  0
Carelessangel
Ты д о л б о е б
Woodbrother    02.06.2020, 14:30
Оценка:  0
Woodbrother
Это вы с зеркалом разговариваете ?
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