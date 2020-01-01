Нардепы в Раде “здороваются кулачком”, чтоб не заразиться COVID-19
В условиях пандемии коронавируса в Украине депутаты Верховной Рады пришли на работу со средствами индивидуальной защиты. Кроме того, традиционное рукопожатие и объятия заменили “приветствием кулачком”.
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Соответствующее фото обнародовал парламентский фотокоресподент Богдан Бортаков на своей странице в Facebook.
На фотографии зафиксирован момент “приветствия кулачком” между заместителем председателя Верховной Рады и народного депутата от "Батькивщины" Еленой Кондратюк и ее коллегой по парламенту, лица которого не видно.
Напомним, херсонский депутат на сессии рассматривал фото полуобнаженной блондинки. Появилось видеодоказательство.
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