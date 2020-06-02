Под Киевом вандал уничтожил памятную доску в честь героев АТО

Ночью неизвестный злоумышленник разбил памятный знак в городе Мироновка.

В ночь на вторник, 2 июня, в городе Мироновка Киевской области неизвестный разбил памятную доску, установленную в честь матерей погибших воинов АТО. Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Мироновского горсовета.

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“Опять сегодня ночью совершен акт вандализма. Неизвестный разбил памятную доску, которая установлена в честь матерей погибших воинов АТО, оставив след от ботинка. Полиция работает над установлением личности и цели преступления“, - говорится в сообщении.

Горсовет просит всех, кому известны какие-либо факты, помочь в расследовании.

Напомним, в Тернополе вандал разрисовал краской мемориал Второй мировой и храм. Полицейские уже задержали злоумышленника. Им оказался 26-летний безработный местный житель.

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