"Перевоспитание": На Луганщине мать посадила на цепь 14-летнюю дочь

Издевательства над ребенком вскрылись, когда девочка приползла к соседям с цепями на ногах.

В Луганской области мать посадила на цепь свою 14-летнюю дочь, чтобы “перевоспитать“ подростка. Об этом сообщает пресс-служба областного управления полиции.

Читай также: Топ-менеджер Укрзализныци уволен за домашнее насилие

В Кременский отдел полиции обратился 59-летний мужчина, который рассказал о приползшей к нему соседской девочке с цепью на ногах. Она просила о помощи.

Полицейские, отправившиеся на место инцидента, выяснили, что подростка на цепь посадила ее 44-летняя мать — девочка сутки находилась на привязи.

Как пояснила полицейским мать, она воспользовалась цепью, пытаясь, таким образом, “перевоспитывать“ дочь, которая, якобы, постоянно убегает из дома. Кроме того, ночью женщина веревкой привязывала свою ногу к цепи на ноге дочери для “контроля“, — сообщили в полиции.

Читай также: В Киеве резко выросло число выявленных случаев домашнего насилия

На данный момент девочку госпитализировали. А по факту незаконного лишения свободы несовершеннолетней завели уголовное производство по ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины.

Напомним, в конце мая киевлянина отправили в СИЗО за домашнее насилие. Мужчина систематически издевался над престарелыми родителями и даже сломал ногу отцу.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.