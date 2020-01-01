Онищенко вышел на свободу и “засветился” на популярном курорте

Появились детали элитного отдыха Онищенко.

Одиозный экс-депутат Александр Онищенко, которого в Украине подозревают в "газовых схемах", показал, как проводит время после выхода из немецкой тюрьмы.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Онищенко, он уже шесть дней находится на свободе, после того, как суд Германии отказал в его экстрадиции в Украину.

Сейчас он отправился на отдых и опубликовал фотографию у горного озера Комо, на севере Италии.

За моей спиной озеро Комо. Круглое, светлое, спокойное. Шесть дней уже, как я на свободе, и это блаженство, - написал Онищенко.

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К слову, озеро Комо - "главная изюминка" Северной Италии. Это место отличается особой живописностью. Его считают элитным курортом Ломбардии в предгорьях Альп.

Напомним, Высший земельный суд немецкого города Ольденбург отказал правоохранительным органам Украины в экстрадиции экс-нардепа Александра Онищенко. Причиной стало несоответствие украинских тюрем минимальным международным по содержанию заключенных.

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