Babyphotostars: творческое развитие личности – залог успешного будущего человека

Дети - наш стимул. Неиссякаемый источник вдохновения. Наша радость и гордость. Лучшее продолжение своих родителей. Главное, что может дать своему ребенку родитель - счастливое, яркое детство и хорошее образование. Фундамент, который будет заложен с самого раннего возраста даст успешное, стабильное будущее. Современные дети живут в век технологии и информации. С ранних лет они окружены планшетами, гаджетами и компьютерами. Не стоит забывать о творческом развитии личности. Будучи многогранной личностью, человек становиться загадкой для окружения. Лидером мнений.

Сегодня все больше родителей отдают предпочтение детскому продюсерскому центру Babyphotostars. Место, где ребенок может попробовать себя в различных творческих проявлениях. Индивидуальный подход команды позволяет ребенку максимально раскрыть грани своих способностей:

Актерское мастерство. Работа с зажимами, стеснением, страхами, с техникой речи, тренировка дикции, свобода действий работы перед камерой. Съемки в клипах, телевизионных шоу, программах, кино.

Моделинг. Работа над созданием полного образа: стиль и последующая презентация. Участие в Fashion показах. Съемки для популярных глянцевых изданий.

Реклама. Популяризация бренда, продукта. Дети демонстрируют одежду, продукты питания, косметику, игрушки, спортивные товары и многое другое.

Портфолио. Умение позировать и передать нужное настроение в кадре.

Открытые мастер - классы и встречи со звездами. Общение с лидерами мнений. Передача опыта и знаний.

Фотопроекты и видеосъемки со звездами.

Разноплановые развивающие партнерские мастерклассы согласно возрасту и предпочтениям ребенка.

Фотопроекты и Fashion - съемки в Европе.

Команда Babyphotostars - это лучшие фотографы, психологи, преподаватели. Личный менеджер ведет ребенка на протяжении всего времени нахождения в центре.

В центре Babyphotostars ребенок не следует шаблонам, у него нестандартное мышление и как следствие успешная, яркая жизнь.

Ты - уникален!

Ваш ребенок способен дотянуться до звезды!

Онлайн форма для прохождения кастинга в продюсерский центр Babyphotostars по ссылке.

Babyphotostars: творчий розвиток особистості - запорука успішного майбутнього людини

Діти - наш стимул. Головне джерело натхнення. Наша радість і гордість. Найкраще продовження своїх батьків. Головне, що можуть дати своїй дитині батьки - щасливе, яскраве дитинство і хорошу освіту. Сучасні діти живуть в еру технологій і інформації. З ранніх років вони оточені планшетами, гаджетами і комп'ютерами. Не варто забувати про творчий розвиток особистості. Будучи багатогранною особистістю, людина стає загадкою для оточення. Лідером думок.

Сьогодні все більше батьків віддають перевагу дитячому продюсерському центру Babyphotostars. Місце, де дитина може спробувати себе в різних творчих проявах. Індивідуальний підхід команди дозволяє дитині максимально розкрити грані своїх здібностей:

Акторська майстерність. Робота з зажимами, страхами, з технікою мови, тренування дикції, свобода дій перед камерою. Зйомки в кліпах, телевізійні шоу, програми, кіно.

Моделінг. Робота над створенням повного образу: стиль і подальша презентація. Участь в Fashion показах. Зйомки для популярних глянцевих видань.

Реклама. Популяризація бренду, продукту. Діти демонструють одяг, продукти харчування, косметику, іграшки, спортивні товари та багато іншого.

Портфоліо. Позування i передача настрою у кадрi.

Відкриті майстер - класи та зустрічі з зірками. Спілкування з лідерами думок. Передача досвіду і знань.

Фотопроекти і відеозйомки з зірками.

Різнопланові розвиваючі партнерські майстеркласи відповідно до віку і вподобань дитини.

Фотопроекти і Fashion - зйомки у Європі.

Команда Babyphotostars - це кращі фотографи, психологи, викладачі. Особистий менеджер веде дитину протягом усього часу перебування в центрі.

Ти - унікальний!

Ваша дитина здатний дотягнутися до зірки!

Онлайн форма для проходження кастингу в продюсерський центр Babyphotostars.

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