Удалось сравнительно неплохо пройти первую волну пандемии, – Зеленский

В Офисе президента обсудили коронавирусную ситуацию и пришли к выводу, что дела идут хорошо.

Адаптивный карантин введен во всех областях Украины, кроме Львовской, Ровенской и Черновицкой. При этом почти везде перешли к третьему этапу смягчения ограничительных мер. Об этом шла речь на совещании по противодействию распространения коронавируса в Офисе президента, сообщает пресс-служба главы государства.

Читай также: Выросло число областей, где нельзя ослаблять карантин

На совещании также было отмечено, что после введения карантинных смягчений значительных вспышек болезни в стране не произошло. К тому же в Украине держится плато заболеваемости. За минувшие сутки выписаны 388 человек, а заболели - 328.

Нам на самом деле удалось сравнительно неплохо пройти первую волну пандемии. Этому способствовала и ответственность украинцев, и стратегия сдерживания, которую мы подробно и тщательно разрабатывали и меняли по мере необходимости. Теперь у нас есть опыт, понимание и выдержка, если придет вторая волна, - заявил Владимир Зеленский.

Читай также: COVID в армии: За сутки выявили сразу 10 новых больных

Дополнительно министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что договора с Национальной службой здоровья Украины заключили почти все больницы, и доплаты медикам за борьбу с COVID-19 уже перечисляют.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил, что уже готовят к открытию первые контрольные пункты въезда / выезда (КПВВ) на линии разграничения в зоне проведения ООС после 10 июня.

Напомним, по состоянию на 9:00 2 июня в Украине 24 340 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 727 летальных, 10 078 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 328 новых случаев.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.