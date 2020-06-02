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СБУ задержала боевика из "группы Безлера", пытавшего украинских военных

Комментариев: 3
Террориста задержали в Мариуполе.
Задержанный террорист из "группы Безлера"
Задержанный террорист из "группы Безлера"
СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала террориста из "группы Безлера", который участвовал в пытках украинских военных и мирного населения на временно оккупированных территориях Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Следствие установило, что в 2014 году житель Мариуполя добровольно вступил в террористическую группировку подполковника военной разведки РФ Игоря Безлера. Наемник был ответственным за информационную работу и занимался антиукраинской пропагандой.

"По заданию Беса боевик присутствовал на допросах и издевательствах над военнопленными и заложниками, которых удерживали в помещении бывшего Горловского управления по борьбе с оргпреступностью милиции. Выбитые "признания" он фиксировал на камеру и размещал на сайтах "Л/ ДНР" и в соцсетях. Часто эти кадры использовали российские СМИ для создания пропагандистских сюжетов", - сообщили в ведомстве.

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Установлено, что террорист также унижал пленных военнослужащих, используя при этом оружие и угрозы расправы. 

После начала разборок за влияние среди террористических групп на оккупированных районах Донбасса в 2015 году, боевик бежал на территорию, подконтрольную Киеву. Недавно он был задержан в Мариуполе.

В ходе обысков дома у преступника изъяты материалы, подтверждающие его участие в преступлениях. 

Следователи СБУ сообщили террористу о подозрении по части 1 статьи 258-3 (участие в деятельности террористической организации) УКУ. Боевику грозит до 15 лет тюремного заключения.

Напомним,в Харьковской области СБУ задержала танкиста "ДНР".

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Комментариев (3)
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БРОКЕР_666    02.06.2020, 14:26
Оценка:  +1
БРОКЕР_666
переломать все суставы и повесить вниз головой в центре Мариуполя с прямым эфиром по всем каналам
advokit    02.06.2020, 14:10
Оценка:  +2
advokit
На кол падлу!!!!!!!!!!!
Woodbrother    02.06.2020, 13:43
Оценка:  +3
Woodbrother
Казнить его медленно, Что бы намучался перед смерью до упора.
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