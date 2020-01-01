Нардепы собирают подписи за отставку Авакова

Депутаты из Голоса и Слуги народа пока собрали 40 из 150 голосов, необходимых для рассмотрения отставки министра.

Авакова ждут с отчетом в раде в пятницу пресс-служба МВД Украины

В Верховной Раде начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. В пятницу ожидается отчет главы МВД перед депутатами.

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На заседании во вторник, 2 июня, нардеп от Слуги народа Евгений Шевченко призывал своих коллег отправить министра в отставку.

“Я предлагаю те высказывания, которые говорят люди во фракции между собой, вынести в публичную плоскость. Я сейчас заявляю всей стране, всем гражданам, что во фракции Слуга народа фактически все депутаты недовольны работой Министерства внутренних дел… Я считаю, что надо набраться сил, перестать бояться, принять правильное решение и отправить Авакова в отставку“, - сказал Шевченко.

Нардеп от Голоса Ярослав Юрчишин опубликовал документ, согласно которому уже собрано 40 подписей за отставку главы МВД. Пока это представители Голоса и Слуг народа. Для инициирования рассмотрения вопроса об отставке необходимо собрать минимум 150 подписей депутатов.

Кроме того, два инцидента со стрельбой произошли сегодня в Одессе . Там расстреляли торговцев на рынке 7 километр и совершили ограбление мужчины в автомобиле в центре города.