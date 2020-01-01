Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Нардепы собирают подписи за отставку Авакова

Комментариев: 0
Депутаты из Голоса и Слуги народа пока собрали 40 из 150 голосов, необходимых для рассмотрения отставки министра.
Авакова ждут с отчетом в раде в пятницу
Авакова ждут с отчетом в раде в пятницу
пресс-служба МВД Украины

В Верховной Раде начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. В пятницу ожидается отчет главы МВД перед депутатами.

Читай также: "Здесь есть люди с яйцами?": Нардеп от СН призвал отправить Авакова в отставку

На заседании во вторник, 2 июня, нардеп от Слуги народа Евгений Шевченко призывал своих коллег отправить министра в отставку.

“Я предлагаю те высказывания, которые говорят люди во фракции между собой, вынести в публичную плоскость. Я сейчас заявляю всей стране, всем гражданам, что во фракции Слуга народа фактически все депутаты недовольны работой Министерства внутренних дел… Я считаю, что надо набраться сил, перестать бояться, принять правильное решение и отправить Авакова в отставку“, - сказал Шевченко.

Нардеп от Голоса Ярослав Юрчишин опубликовал документ, согласно которому уже собрано 40 подписей за отставку главы МВД. Пока это представители Голоса и Слуг народа. 

Для инициирования рассмотрения вопроса об отставке необходимо собрать минимум 150 подписей депутатов.

 
Недовольство Аваковым вызвано последними криминальными событиями в Украине: расстрелом семи человек в Житомирской области, изнасилованием девушки полицейскими в Кагарлыке, а также массовой перестрелкой в Броварах.
 
Кроме того, два инцидента со стрельбой произошли сегодня в Одессе. Там расстреляли торговцев на рынке 7 километр и совершили ограбление мужчины в автомобиле в центре города.
 
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram
Поделись:
Теги: МВД, депутаты, Рада, отставка, Аваков, увольнение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь