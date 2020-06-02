Третья мировая война приближается, - Климкин

Экс-глава МИД сделал резонансный прогноз.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что агрессия РФ в Крыму и на Донбассе - это прямые признаки приближения Третьей мировой войны.

Читай также: Без Украины. Переговоры по Донбассу в Германии

Об этом Климкин заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Климкин подчеркнул, что эта война будет иметь совершенно другой вид, чем две предыдущие.

Я считаю, что мы здесь слишком оптимистичны. Третья мировая война – она гибридная, приближается. Мы еще не в состоянии Третьей мировой. Мы, скорее, если сравнивать с Первой мировой, в 1913 году. С точки зрения позиционирования и многих вещей. Мы на пороге безумных перемен, - сказал он.

Читай также: Павел Климкин нашел новую работу

К слову, эту мысль поддержал глава парламентской фракции "Голос" Сергей Рахманин. Между тем, он частично согласился с Климкиным. Нардеп выразил уверенность в том, что гибридная Третья мировая война уже идет полным ходом, а самые темные времена еще впереди.

Нынешние отношения России и Украины он сравнил с преддверием Второй мировой войны в 1938 году, когда Германия аннексировала Австрию.

Напомним, Климкин назвал Украину сырьевым придатком Евросоюза. Экс-глава МИД Украины заявил, что Украина стала сырьевым придатком ЕС.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.