Стало известно, когда откроют КПВВ на линии разграничения

Работа КВПП на линии разграничения приостановлена с 22 марта из-за карантина.

Контрольные пункты въезда/выезда на линии разграничения на Донбассе откроют после 10 июня.

Об этом главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил в ходе селекторного совещания с президентом Владимиром Зеленским, информирует пресс-служба ОП.

Читай также: СБУ задержала боевика из "группы Безлера", пытавшего украинских военных

Хомчак отметил, что уже готовят к открытию первые КПВВ на линии разграничения в зоне проведения ООС. Это случится после 10 июня.



КВПП на линии разграничения закрыты с 22 марта в связи с карантинными ограничениями, вызванными пандемией COVID-19. Через контрольные пункты пускают лишь в исключительных случаях, "при наличии критически важных жизненных обстоятельств и соответствующих подтверждающих документов".



Напомним, КПВВ на Донбассе перешли на летнее время.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.