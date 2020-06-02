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Стало известно, когда откроют КПВВ на линии разграничения

Комментариев: 1
Работа КВПП на линии разграничения приостановлена с 22 марта из-за карантина.
КПВВ начнут открывать после 10 июня
КПВВ начнут открывать после 10 июня
EPA/UPG

Контрольные пункты въезда/выезда на линии разграничения на Донбассе откроют после 10 июня.
Об этом главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил в ходе селекторного совещания с президентом Владимиром Зеленским, информирует пресс-служба ОП

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Хомчак отметил, что уже готовят к открытию первые КПВВ на линии разграничения в зоне проведения ООС. Это случится после 10 июня.

КВПП на линии разграничения закрыты с 22 марта в связи с карантинными ограничениями, вызванными пандемией COVID-19. Через контрольные пункты пускают лишь в исключительных случаях, "при наличии критически важных жизненных обстоятельств и соответствующих подтверждающих документов".

Напомним, КПВВ на Донбассе перешли на летнее время.

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Комментариев (1)
БРОКЕР_666    02.06.2020, 14:18
Оценка:  0
БРОКЕР_666
нахрена? нехyй шастать сюда за пенсиями но визжать что УКРАИНА это бандерштат
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