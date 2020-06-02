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В Харькове мужчины пытались продать должности главы ОГА и главы налоговой

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Мошенники просили за свои услуги невероятную сумму.
Мужчины задержаны в ресторане
Мужчины задержаны в ресторане
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Во вторник, 2 июня, в Харькове были задержаны двое жителей столицы, которые предлагали свое содействие в назначении на высокие государственные должности.

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Об этом на своем Telegram-канале заявил председатель ОГА Алексей Кучер.

Губернатор региона рассказал, что мошенников задержали в харьковском ресторане Ла-Страда во время получения первой части взятки в размере $150 за должности председателя Харьковской облгосадминистрации и главы ГУ Государственной налоговой службы.

Общая стоимость должности председателя Харьковской ОГА была оценена в $1 млн. Сейчас продолжаются обыски в Харьковской, Киевской и Одесской областях по адресам проживания, мест работы и арендованных помещений фигурантов дела, - добавил Кучер.

Напомним, в Киеве молодая девушка сдавала в аренду несуществующие квартиры. Притворяясь риэлтором, киевлянка обманывала людей, желающих арендовать квартиру в столице.

 

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Теги: мошенники, Кучер, глава ОГА
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