В Харькове мужчины пытались продать должности главы ОГА и главы налоговой

Мошенники просили за свои услуги невероятную сумму.

Во вторник, 2 июня, в Харькове были задержаны двое жителей столицы, которые предлагали свое содействие в назначении на высокие государственные должности.

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Об этом на своем Telegram-канале заявил председатель ОГА Алексей Кучер.

Губернатор региона рассказал, что мошенников задержали в харьковском ресторане Ла-Страда во время получения первой части взятки в размере $150 за должности председателя Харьковской облгосадминистрации и главы ГУ Государственной налоговой службы.

Общая стоимость должности председателя Харьковской ОГА была оценена в $1 млн. Сейчас продолжаются обыски в Харьковской, Киевской и Одесской областях по адресам проживания, мест работы и арендованных помещений фигурантов дела, - добавил Кучер.

В одному з харківських ресторанів СБУ затримала двох киян, які намагалися продати посади голів #Харків'ської ОДА та податкової.



Як повідомив голова ХОДА Олексій Кучер, затримання відбулося під час передачі $150 тис. Загальна вартість посади голови ОДА мала скласти 1 млн доларів. pic.twitter.com/4R8xasT0Fg — StudMedia (@StudMedia) June 2, 2020

Напомним, в Киеве молодая девушка сдавала в аренду несуществующие квартиры. Притворяясь риэлтором, киевлянка обманывала людей, желающих арендовать квартиру в столице.

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