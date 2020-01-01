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Под Киевом выпал первый летний снег

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Снег выпал во вторник, 2 июня.
Под Киевом выпал снег
Под Киевом выпал снег
Скриншот

В Киевской области во вторник, 2 июня, выпал снег. Снегопад продолжался не долго. Видео появилось в соцсетях. 

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Как сообщается, снегопад на второй день лета наблюдали жители поселка Демидов, который расположен в 40 км от Киева. Снег шел в течение 10 минут, после чего выглянуло солнце.

Напомним, ранее Карпаты засыпало снегом. В Карпатах выпало 20 см снега.

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Теги: Киевская область, Снег, Июнь
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