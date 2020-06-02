В Украине проведут инвентаризацию лесов: Рада приняла закон

В Кабмине хотят узнать, сколько лесов осталось в Украине. Новый закон поможет провести инвентаризацию.

Верховная Рада приняла изменения в “Лесной кодекс“ касательно проведения национальной инвентаризации лесов. Соответствующий законопроект №2379 поддержали 322 депутата, сообщает парламентская пресс-служба.

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Авторы законопроекта объясняли, что последний раз учет лесов в Украине проводили в 2011 году, поэтому сейчас у государства нет актуальной информации о состоянии лесных ресурсов.

Так, в законе добавили новую статью: “Национальная инвентаризация лесов“. В ней говорится о целях, особенностях и финансировании инвентаризации.

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Она должна обобщить информацию о лесах для нужд планирования, в частности для стратегического ведения лесного хозяйства, государственного лесного кадастра и мониторинга лесов. Порядок национальной инвентаризации утверждает Кабмин.

В правительстве надеются, что проведение инвентаризации лесов позволит получить полную и актуальную информацию о состоянии лесных ресурсов и эффективнее бороться с незаконными рубками.

Напомним, в Верховной Раде нардепы собирают подписи за отставку главы МВД Арсена Авакова. Депутаты из Голоса и Слуги народа пока собрали 40 из 150 голосов, необходимых для рассмотрения отставки министра.

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