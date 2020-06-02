Изнасиловал и утопил: Подробности убийства 6-летней девочки в Крыму
6-летнюю девочку, тело которой нашли в Северо-Крымском канале в Крыму, перед смертью изнасиловали. Личность насильника уже установлена.
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Об этом сообщили в так называемом “следственном комитете Крыма”, который контролирует РФ.
По предварительной информации, насильником оказался друг отца 6-летней Карины. Он изнасиловал ребенка и выбросил ее в канал.
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На данный момент задержаны и подозреваемый в убийстве ребенка, и ее отец. Насильника будут судить за убийство девочки, а ее отца за то, что оставил маленькую дочь в опасности.
Установлено, что днем 31 мая отец девочки, находясь на берегу канала в состоянии алкогольного опьянения, отпустил дочку с приятелем, который вызвался проводить ее до дома. После чего по пути следования близкий друг семьи совершил в отношении ребенка преступление сексуального характера, затем столкнул ее в воду, - сказано в сообщении.
К слову, насильник уже признался в содеянном. Сейчас с ним проводят следственные действия.
Напомним, в Крыму нашли мертвой 6-летнюю девочку. Появились некоторые данные об этом инциденте.
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