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Рада призвала мир признать геноцид крымских татар

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Парламентарии обратились к мировому сообществу и провели параллели между преступлениями сталинского и путинского режимов.
Крымский татарин Мустафа Джемилев - один из авторов постановления ВР
Крымский татарин Мустафа Джемилев - один из авторов постановления ВР
twitter.com/MDzhemilev

Верховная Рада поддержала постановление об обращении к ООН и другим международным организациям по чествованию жертв геноцида крымскотатарского народа, а также осуждению нарушений Россией прав и свобод крымских татар. Как сообщает пресс-служба парламента, за соответствующее постановление проголосовали 310 народных избранников.

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Кроме ООН, обращения должны прислать в Европейский парламент, парламентскую ассамблею Совета Европы, Парламентскую ассамблею ОБСЕ, Парламентскую ассамблею НАТО, Парламентскую ассамблею ОЧЭС, правительств и парламенты стран мира.

Как следует из текста обращения, парламентарии напоминают международному сообществу о депортации крымских татар в 1944 году и о притеснения татар в наши дни на оккупированном Россией Крымском полуострове.

Российская Федерация продолжает осуществлять милитаризацию Автономной Республики Крым и города Севастополя, политику этноцида крымских татар и этнических украинцев в Крыму, включая дискриминационные преследования украинцев, крымских татар и представителей других национальных меньшинств и коренных народов, а также незаконно удерживает граждан Украины в тюрьмах, - говорится в тексте.

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В связи с этим Верховная Рада призывает вышеперечисленные международные организации и правительства стран мира задействовать дополнительные меры, направленные на непризнание аннексии Крыма, и внедрить международный мониторинг их полного соблюдения.

(Призываем)… усилить давление на государство-агрессора - Российскую Федерацию, используя все возможные санкционные и политико-дипломатические и экономические механизмы, с целью прекращения нарушений Россией фундаментальных принципов международного права и требований международного сообщества, - говорится в обращении.

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В заключение Верховная Рада призвала международное сообщество на официальном уровне признать геноцид крымских татар в 1944 году.

Напомним, в Верховной Раде нардепы собирают подписи за отставку главы МВД Арсена Авакова. Депутаты из Голоса и Слуги народа пока собрали 40 из 150 голосов, необходимых для рассмотрения отставки министра.

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Теги: Крым, крымские татары, геноцид, Верховная Рада, аннексия Крыма
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Комментариев (1)
СливнойБачок    02.06.2020, 15:35
Оценка:  +1
СливнойБачок
Как будто у нас своих проблем мало ?
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