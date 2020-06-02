В Раде начали собирать подписи за отставку Степанова

Ранее нардепы объявили сбор подписей за отставку Авакова.

Народные депутаты партии "Голос" инициировали сбор подписей за отставку министра здравоохранения Максима Степанова. Ранее нардепы той же политической силы объявили о сборе подписей за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом сообщает пресс-служба "Голоса".

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В партии привели слова депутата Ольги Стефанишиной, которая считает, что в Минздраве "прямо под носом возвращаются все коррупционные факторы, схемы и схемщики".



"Все мы знаем о скандальной закупке костюмов защиты врачей, когда господин Степанов перерасходовал 40% государственных средств. Это такса, которая царила в Министерстве здравоохранения времен Богатыревой", - сказал она.

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Стефанишина отметила, что на данный момент объявлен конкурс на должность главы Национальной службы здоровья. По словам нардепа, НСЗУ была создана, чтобы глава Минздрава не мог единолично контролировать бюджет.



"Господин Степанов в обход всех конкурсов, правил и процедур сегодня ночью будет проводить собеседования и единолично назначит своего "смотрящего" за 100 млрд государственных средств. Это наши с вами налоги! Если учесть эту таксу, то 40% - это 40 млрд гривен, которые благодаря господину Степанову и его "смотрящим" пойдут просто в песок", - добавила она.



Напомним, нардепы из "Голоса" и "Слуги народа" начали сбор подписей за отставку главы МВД Арсена Авакова.

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