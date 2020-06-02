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В Сеть слили видео стрельбы на "7-м километре" в Одессе

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В результате стрельбы пострадали два человека.
Нападение на магазин в Одессе
Нападение на магазин в Одессе
Скриншот

В Одессе на рынке “Седьмой километр“ произошла стрельба, в результате которой пострадали два человека. Как известно, люди в масках открыли огонь по сотрудникам магазина из пистолетов.

Видео инцидента попало в Сеть. 

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Ранее сообщалось, что около 10 человек прибыли на микроавтобусе к павильону. На них были надеты маски. Затем они зашли в магазин, откуда стали слышны стрельба.

Внимание! Присутствует ненормативная лексика!

Напомним, ранее в Одессе на магазин тканей совершили вооруженное нападение. Два человека получили огнестрельные ранения. 

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Теги: Одесса, Седьмой километр, Рынок, Стрельба, Видео
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Комментариев (1)
Woodbrother    02.06.2020, 16:14
Оценка:  0
Woodbrother
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