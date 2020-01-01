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В ГСЧС предупредили о подтоплении на Днестре и Западном Буге

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В Украине пройдут сильные дожди.
На Днестре ожидают паводки
На Днестре ожидают паводки
Из открытых источников

В ближайшие дни повысится уровень воды в Днестре и притоках Западного Буга, в связи с чем вода выйдет на пойму. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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По данным Укргидрометцентра, паводки ожидаются 2-3 июня в Тернопольской, Львовской и Волынской областях.

"В связи с развитием и формированием дождевого паводка ожидается выход воды на пойму 2-3 июня на р.Днестр - пост Залещики (Тернопольская область), 3-5 июня на отдельных участках рек бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.)", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, май 2020 оказался самым холодным с начала века.

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