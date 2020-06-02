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Две квартиры и один автомобиль: Парубий показал скромную декларацию

Комментариев: 2
Экс-спикер Рады показал свою декларацию.
Андрей Парубий
Андрей Парубий
Слово и Дело

Бывший глава Верховной Рады Украины, народный депутат от “Европейской солидарности” обнародовал декларацию своих доходов за 2019 год. 

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Декларация опубликована на сайте НАПК.

Недвижимость

Семья Андрея Парубия владеет несколькими объектами недвижимости. В частности, жена Ульяна Парубий владеет квартирой во Львове, размером в 21,60 кв. м., стоимостью 33 636 грн по оценке на момент приобретения. Также женщина владеет земельным участком во Львовской области, размером в 1130 кв. м. Супруга Парубия также имеет жилой дом во Львовской области размером 32 кв.м.

Сам Парубий задекларировал имущественные права на отельный номер, размером в 50 кв.м в отельном комплексе “Киев”. Также нардеп владеет квартирой во Львове за 739 585 грн. Ее площадь - 92.1 кв. м.

Автомобили

У семьи Парубия есть только один автомобиль - Peugeot 508 2014 года выпуска за 445 000 грн. Авто зарегистрировано на супругу политика.

Доходы

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В 2019 году Андрей Парубий получил 725 398 грн зарплаты. Его жена получила - 66 891 грн. 

Кроме того, супруга Парубия Ульяна в прошлом году получила две страховых выплаты в размере 29 672 грн и 7 929 грн.

В графе “Прочие доходы которые включаются в состав общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода” Парубий указал 338 грн.

Наличные

У Парубия наличными есть 550 000 грн, а также 58 500 долларов.

Счета

На банковском счету Парубия в Приватбанке находятся 2 817 гривен.

Напомним, глава Укроборонпрома задекларировал миллионы доходов жены. Несмотря на счета в банках и задекларированные наличные средства, гендиректор Укроборонпрома имеет кредит в иностранном банке.

 

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Теги: Парубий, декларация, автомобили, недвижимость
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Комментариев (2)
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KоляТашлинков    02.06.2020, 17:26
Оценка:  -22
KоляТашлинков
А свою справку о запущенной шизофрении этот плешивый,упоротый урод-хyecoc,задекларировал?)))))
Вася_с_Иваново    02.06.2020, 16:45
Оценка:  -21
Вася_с_Иваново
Человек со справкой, однако. )))
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