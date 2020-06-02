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В Минобороны не будут менять символику на форме ВСУ

Комментариев: 1
В Минобороне прокомментировали информацию об изменениях в форме ВСУ.
В Минобороны не будут менять символику на форме ВСУ
В Минобороны не будут менять символику на форме ВСУ
mil.gov.ua

Министерство обороны Украины не намерено менять элементы военной символики и убирать ромбовидные звезды Скоропадского с формы военных ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

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"Вчера в заметке одного журналиста появилась информация якобы о решении руководства Министерства обороны Украины менять элементы военной символики в однострое военнослужащих ВС. Никоим образом это не соответствует действительности. Более того, эта откровенно ложная информация стала инструментом манипуляций с общественным мнением", - отметила пресс-секретарь Минобороны Светлана Павловская.

В ведомстве также напомнили, что работа над формой и символикой в ВСУ продолжается все годы независимости Украины. 

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"Сегодня продолжается формирование основ милитарной культуры личного состава ВС Украины, создание единых подходов разработки, внедрение использования декоративно-информационных элементов отделки униформы военнослужащих ВС Украины", - отметила Павловская.

Павловская отметила, что этот вид деятельности предусматривает взаимодействие соответствующих структур в Министерстве обороны и представителей научной художественной среды.

Ранее в СМИ появилась информация, что руководство Минобороны якобы намерено убрать с погон формы ВСУ ромбовидные звезды Скоропадского.

Напомним, в ВСУ за сутки выявили сразу 10 новых больных.

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Комментариев (1)
nelci    02.06.2020, 17:34
Оценка:  -22
nelci
Да, есть проблема, у англичан квадраты на погонах, зато у США, Франции и др. звезды! Нам звезды история не позволяет и, как тут быть?
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