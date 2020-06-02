В Минобороне прокомментировали информацию об изменениях в форме ВСУ.

В Минобороны не будут менять символику на форме ВСУ mil.gov.ua

Министерство обороны Украины не намерено менять элементы военной символики и убирать ромбовидные звезды Скоропадского с формы военных ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Читай также: ФСБ сообщила о задержании пропавшего украинского военного в Крыму

"Вчера в заметке одного журналиста появилась информация якобы о решении руководства Министерства обороны Украины менять элементы военной символики в однострое военнослужащих ВС. Никоим образом это не соответствует действительности. Более того, эта откровенно ложная информация стала инструментом манипуляций с общественным мнением", - отметила пресс-секретарь Минобороны Светлана Павловская.



В ведомстве также напомнили, что работа над формой и символикой в ВСУ продолжается все годы независимости Украины.

Читай также: В Херсонской области нашли мертвым военного ВСУ

"Сегодня продолжается формирование основ милитарной культуры личного состава ВС Украины, создание единых подходов разработки, внедрение использования декоративно-информационных элементов отделки униформы военнослужащих ВС Украины", - отметила Павловская.



Павловская отметила, что этот вид деятельности предусматривает взаимодействие соответствующих структур в Министерстве обороны и представителей научной художественной среды.



Ранее в СМИ появилась информация, что руководство Минобороны якобы намерено убрать с погон формы ВСУ ромбовидные звезды Скоропадского.



Напомним, в ВСУ за сутки выявили сразу 10 новых больных.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.