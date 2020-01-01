Погода в Украине на 3 июня: Страну накроют дожди

На всей территории Украины ожидается дождливая погода, местами с грозами.

В Украине ожидаются дожди с грозами depositphotos.com

Погода в среду, 3 июня, в Украине будет дождливой. Дожди ожидаются во всех областях страны, местами с грозами. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В западных областях страны температура воздуха днем составит от +12 до +16 градусов тепла, ночью от +5 до +7;

На севере Украины температура днем +13… +19, ночью +5… +8;

В центральных областях температура днем +13… +19, ночью от +5 до +9;

На востоке страны днем от +17 до +22, ночью от +6 до +11;

На юге Украины днем от +17 до +21 градусов, ночью от +8 до +11;

В Крыму днем +19… +21, ночью +9… +11;

В Киеве днем +16… +18, ночью +6… +8.

Погода в Украине на 3 июня meteo.gov.ua

По словам синоптика Натальи Диденко в среду, 3 июня, ночью еще будет холодно, +5… +9 градусов, на юге и востоке до +12 градусов. Днем ​​самая высокая температура воздуха ожидается на востоке Украины и в Днепропетровской области, +17… +23 градуса. Холоднее всего будет в западных областях, +11… +14 градусов. На остальной территории +13… +19 градусов.

Дожди охватят большинство областей. Но все же антициклоническая полоса высокого атмосферного давления с Черного моря пошлет своих разведчиков вглубь Украины: просветления, прояснения возможные вдоль полосы от Сумщины, Харьковщины через Днепропетровскую область в Запорожье, - пишет Диденко.

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