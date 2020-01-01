Старое авто, 6% от квартиры и 11 евро в банке: Декларация Вятровича

Нардеп от "Евросолидарности" отчитался о доходах за прошлый год и о собственности, которой владеет.

Бывший руководитель Украинского института национальной памяти (УИНП), а ныне депутат Верховной Рады от фракции “Европейская солидарность“ Владимир Вятрович подал декларацию за 2019 год, в которой указал свои доходы за прошлый год и наличные активы. Декларация нардепа доступна на официальном портале Нацагентства по предотвращению коррупции.

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Политик указал в декларации, что владеет земельным участком, площадью 964 кв.м в Вышгородском районе под Киевом (приобретен в 2011 году), а также квартирой (доля во владении – 6,25%), площадью 50 кв.м. во Львове (приобретена в 2009 году).

Кроме того, жене Вятровича принадлежит земельный участок, площадью 264 кв.м. и жилой дом, площадью 132 кв.м., в поселке Ворзель под Киевом (оба приобретены в 2016 году). Также супруга нардепа владеет половиной квартиры, площадью 81,5 кв.м., во Львове (приобретена в 2004 году).

Бывший глава УИНП задекларировал лишь один автомобиль на семью – Subaru Impreza 2010 г.в. (приобретен в 2016 году).

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Ни сам Владимир Вятрович, ни члены его семьи не владеют ценными бумагами, но зато задекларировали авторские права на многочисленные научные, образовательные и научно-популярные труды. У нардепа – 19 объектов интеллектуальной собственности, у его жены – три.

В доходах за 2019 год Вятрович задекларировал:

18,59 тысяч гривен троялти от предприятия “Книжный клуб “Клуб семейного досуга“;

673,6 тысяч гривен зарплаты в УИНП;

39,3 тысяч гривен зарплаты в Верховной Раде (стал депутатом в ноябре 2019 года);

35,9 тысяч гривен материальной компенсации затрат, связанных с исполнением депутатских функций;

7 тысяч гривен компенсации проезда при исполнении депутатских полномочий;

4,3 тысячи гривен социальной помощи при рождении ребенка;

835 гривен процентов и бонусов от “ПриватБанка“.

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Жена Вятровича за прошлый год заработала 177,2 тысячи гривен, занимаясь предпринимательской деятельностью.

На банковских счетах нардепа в “ПриватБанке“ размещено 4 депозита – 1 тысяча гривен, 5777 гривен, 169 долларов США и 11 евро. Кроме того, в наличном виде Вятрович и его жена хранят ровно по 18 тысяч долларов каждый.

Напомним, санврач Ляшко задекларировал счета в банке и 73 гривны от сдачи крови. Имеет главный государственный врач Виктор Ляшко и счета в ПриватБанке - 61 тыс. гривен и 31,4 тыс. долларов.

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