Славянск на Донбассе возвращает более жесткий карантин

После смягчения ограничений в городе выявили вспышку коронавируса.

В городе Славянск Донецкой области местные власти решили снова вернуться к более жестким противоэпидемическим мерам. Об этом сообщает пресс-служба Славянского городского совета.

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“В Славянске вспышка коронавирусной инфекции. За трое суток подтверждено COVID-19 у трех жителей города. С подозрением госпитализированы в инфекционное отделение четверо“, - указывается в сообщении.

В связи с распространением коронавируса областная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение запретить работу учреждений физкультуры и спорта, фитнес-центров, а также занятия в группах до 10 человек в учреждениях образования.

Напомним, в Офисе президента обсудили коронавирусную ситуацию и пришли к выводу, что дела идут хорошо. По мнению Зеленского, удалось сравнительно неплохо пройти первую волну пандемии.

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