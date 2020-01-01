Гильдия кинематографистов Одессы просит Разумкова не допустить назначения Ткаченко министром культуры

Общественная организация по защите и реализации прав кинематографистов “Гильдия кинематографистов Одессы“ обратилась к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой не допустить назначения министром культуры Украины народного депутат от фракции “Слуга народа“ Александра Ткаченко.

Об этом общественная организация заявила в социальной сети Facebook, пишут Украинские Новости.

Союз кинематографистов обратил внимание на скандальность Ткаченко, а также его рейдерские действия относительно как “Одесской киностудии“, так и государственного предприятия “Укркинохроника“.

“Профессиональные кинематографисты Одессы просят Вас не допустить назначения скандально известного медиа-менеджера, бывшего генерального директор телеканала “1+1“ Александра Ткаченко на должность министра культуры Украины в связи с тем, что своими действиями он уже фактически присвоил и цинично уничтожил Одесскую киностудию художественных фильмов, и в настоящее время осуществляет попытку рейдерского захвата киностудии “Укркинохроника“, - заявили в “Гильдии кинематографистов Одессы“.

Ранее общественная организация по защите и реализации прав кинематографистов “Гильдия кинематографистов Одессы“ обратилась к Президенту Владимиру Зеленскому с просьбой наказать виновных в захвате и уничтожении “Одесской киностудии“. Письмо также было адресовано руководителям СБУ, ГПУ, НАБУ, САП и ГБР. В письме описан процесс незаконной приватизации “Одесской киностудии“ народным депутатом Александром Ткаченко.

“Ткаченко А.В. и Неверко О.Я. действуя из корыстных мотивов по предварительному сговору, сфальсифицировали соответствующие документы и совершили рейдерский захват культурного национального наследия народа Украины – Одесской киностудии. Это привело к незаконной приватизации и фактического уничтожения государственного предприятия. Действия Неверко и Ткаченко подпадают по признаки преступления, предусмотренных статьями 190,191, 233,364, 366 Уголовного кодекса Украины“, - заявили в “Гильдии кинематографистов Одессы“ в письме.

Ранее сообщалось, что трудовой коллектив госпредприятия “Украинская студия хроникально-документальных фильмов“ (ГП “Укркинохроника“) обратился к Зеленскому с просьбой защитить от попыток председателя комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александра Ткаченко организовать рейдерский захват госпредприятия.