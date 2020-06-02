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Разведка заявила об обстрелах "Л/ДНР" из мирных кварталов

Комментариев: 2
В результате обстрелов был ранен гражданский человек.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
facebook.com/MinistryofDefence.UA

Украинская разведка рассказала об очередных преступлениях оккупантов на Донбассе.

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Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

По данным разведки, российско-оккупационные войска, которые оккупировали территории в Донецкой и Луганской областях, создают угрозу жизни и здоровью не только украинских защитников, но и местного населения.

В частности, оккупанты не прекращают практику ведения огня непосредственно из жилых кварталов населенных пунктов как по позициям подразделений Объединенных сил, так и по объектам гражданской инфраструктуры ОРДЛО. В дальнейшем оккупационными пропагандистскими СМИ распространяется фейковая информация якобы об "обстрелах со стороны ВСУ, - сообщили в ГУР.

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Разведка выяснила, что боевики продолжают массовую установку минно-взрывных заграждений без предупредительных отметок. В связи с этим продолжаются случаи травмирования и гибели гражданского населения.

К примеру, в последнюю неделю мая в полосе ответственности 6 отдельного мотострелкового полка 2 АК (Луганск) ВС РФ вблизи населенного пункта Калиновое местный житель получил тяжелые телесные повреждения в результате подрыва на мине.

Инфографика
Инфографика
Миноброны

Напомним, стало известно, когда откроют КПВВ на линии разграничения. Работа КВПП на линии разграничения приостановлена с 22 марта из-за карантина.

 

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Теги: ГУР, ООС, Донбасс, разведка
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Комментариев (2)
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fulminate    02.06.2020, 21:11
Оценка:  +14
fulminate
И так начиная с 14 года. Шмаляют из детских садиков, а потом перед журналюгами сопли раздувают про аллею ангелов...
ЗаелоПластинку    02.06.2020, 18:13
Оценка:  +22
ЗаелоПластинку
Впопучленцы пока спишут на ВСУ, а лет через 5-6 узнаем, по чьему приказу они это сделали.
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