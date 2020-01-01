В Запорожье годовалая девочка умерла в детском центре

Родители отдали дочь на так называемый пробный день, но через час получили телефонный звонок со словами – "ваш ребенок не дышит".

В Запорожье скончалась годовалая девочка, которую родители отдали в детский центр в частном доме. Полиция расследует обстоятельства и причины смерти, сообщает Укринформ во вторник, 2 июня.

Отмечается, что трагедия произошла в Шевченковском районе Запорожья 29 мая.

"Установлено, что в тот день около девяти утра мать годовалой девочки привела ее к жительнице 1969 года рождения и оставила для ухода. Через некоторое время ребенок умер. Открыто уголовное производство по статье об убийстве малолетнего ребенка (ч.2 ст.115 УК Украины)", – рассказала пресс-секретарь ГУНП в Запорожской области Елена Лебединская.

По ее словам, родители привели девочку в развивающий центр на дому. Они отметили, что женщина называла себя квалифицированной няней, заявляла, что имеет три высших образования и занимается с детьми развивающими занятиями.

Родители отдали дочь на так называемый пробный день, но через час после того, как оставили ребенка на няню, получили телефонный звонок со словами: «ваш ребенок не дышит». Воспитательница сообщила родителям, что малышка захлебнулась во время рвоты, – говорится в сообщении.

Сейчас идет судмедэкспертиза, которая установит причину смерти ребенка. Правоохранители также проверяют законность деятельности "квартирного центра". Если вина "частной няни" будет доказана, ей грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее в Днепре скончался шестимесячный ребенок, который подавился полиэтиленовым пакетом. В течение 45 минут медики проводили сердечно-легочную реанимацию, но ребенок скончался.

Также сообщалось, что под Харьковом годовалая девочка погибла, после того как на нее упала могильная плита на кладбище.Инцидент произошел на кладбище города Люботин.

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