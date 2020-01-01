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Стрельба в Броварах: Задержан криминальный авторитет Журавль, - Аваков

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Задержаны еще 13 подозреваемых в перестрелке в Броварах.
Задержаны новые фигуранты перестрелки в Броварах
Задержаны новые фигуранты перестрелки в Броварах
Арсен Аваков/Twitter

Правоохранители задержали еще 13 фигурантов массовой перестрелки, которая произошла в Броварах 29 мая. Среди задержанных - криминальный авторитет, известный как “Журавль“ или “Веха“. Об этом на своей странице в Twitter написал министр внутренних дел Арсен Аваков.

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“В Киеве, Броварах и Ирпене задержаны еще 13 человек во главе с крим. авторитетом “Веха“ или “Журавль“, - сообщил министр.

Аваков уточнил, что задержанные принимали участие в разборке на стороне местных перевозчиков. Фигурантам сообщили о подозрение в бандитизме и покушении на умышленное убийство. В ходе обысков у них изъяли оружие и боеприпасы.

“Догоним всех“, - резюмировал глава МВД.

 

 

 

 


Напомним, по словам замглавы МВД Антона Геращенко, правоохранителям известны все заказчики, организовавшие “титушек“ для разборки в Броварах. 

 

 

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