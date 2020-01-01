Миллионы в наличке, шикарные авто и дорогие часы: Декларация Радуцкого

Депутат и предприниматель показал в декларации жизнь, недоступную большинству украинцев.

Народный депутат, глава парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в декларации за 2019 год указал ... Декларация нардепа доступна на официальном портале Нацагентства по предотвращению коррупции.

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Депутат задекларировал земельный участок, площадью 1834 кв.м. (приобретен в 2007 году), а также дом, площадью 245 кв.м. (право владения от 2008 года) в Макаровском районе под Киевом. Кроме того, Радуцкий владеет квартирой (134 кв.м.) в Киеве, приобретенной в 2004 году, парковочным местом (24,6 кв.м.) в Киеве.

В совместной собственности у семьи Радуцких также имеется еще одна квартира (46,15 кв.м.) в столице, приобретенная в 1993 году. Жена нардепа единолично владеет еще одной квартирой (69,7 кв.м.) в Киеве, приобретенной в 2019 году.

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В числе движимых ценностей глава парламентского комитета указал дорогие наручные часы - Ulysse Nardin и Rolex. У супруги нардепа также есть часы Ulysse Nardin, только женские.

Автотранспорт четы Радуцких представлен тремя легковыми автомобилями: Mercedes-Benz Е200 2017 г.в. и Audi E-Tron 2019 г.в. во владении Михаила и Mercedes-Benz GLC 220D 2017 г.в. во владении его жены Людмилы. Все автомобили куплены в год их выпуска.

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Народному депутату и его жене принадлежат корпоративные права в 6 различных компаниях. Самые дорогие пакеты - 50% в компании “Инфоконсалт“ (стоимость пакета 1,031 млн гривен) и 100% в кипрской компании “Морлекс Холдингс Лимитед “ (28,5 тыс гривен). Стоимость остальных пакетов не превышает 10 тысяч гривен.

Доходы Радуцкого за прошлый год составили:

8,3 млн грн – зарплата в компании “Борис“;

163 тыс грн – зарплата народного депутата;

около 1200 грн – проценты от депозитов в банках;

около 2,5 млн грн – продажа ценных бумаг;

19,1 тыс грн – компенсация затрат на обучение от партии “Слуга народа“;

9,9 тыс грн – страховые выплаты.

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Доходы жены Радуцкого – Людмилы:

389,6 тыс грн - зарплата в компании “Борис“;

26,1 тыс грн – страховые выплаты.

На банковских счетах Михаила Радуцкого размещены 36,7 тыс. долларов США, 159 тыс. грн. и 2 евро. На депозите у жены – 174,6 тыс. грн. Кроме того, в наличном виде нардеп хранит 2,250 млн грн и 270 тыс. долларов. У супруги припасено 509,6 тыс. грн и 8 тыс. долларов.

Радуцкий задекларировал долговое обязательство за покупку автомобиля в сумме 2,152 млн грн.

В качестве расходов нардеп задекларировал оплату отеля в США на сумму 102,3 тыс. грн и неоднократные операции по приобретению иностранной валюты на общую сумму около 2 млн. грн.

Напомним, Олег Ляшко задекларировал коллекцию монет, итальянскую мебель и селянские вилы. В 2019 году главный украинский радикал, еще будучи нардепом, заработал 362,4 тысячи гривен.

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