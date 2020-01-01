На Волыни мужчина взорвал гранату во дворе тещи

Мужчина пришел к дому матери своей жены в состоянии алкогольного опьянения и угрожал расправой.

В Ковельском районе полицейские задержали местного жителя за подрыв гранаты во дворе тещи. Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Волынской области во вторник, 2 июня.

Так, в понедельник в полицию позвонила 25-летняя жительница Ковельского района и сообщила, что 29-летний мужчина, с которым она находится в стадии развода, пришел к дому ее матери в состоянии алкогольного опьянения и, угрожая расправой, бросил во двор предмет, похожий на гранату. Произошел взрыв. В результате инцидента никто не пострадал.

При осмотре места происшествия полицейские изъяли металлические обломки, характерные для взрыва гранаты Ф-1, а также предмет, похожий на предохранительный рычаг осколочной ручной гранаты.

Злоумышленника задержали. По факту покушения на умышленное убийство следователи начали уголовное производство (ч.2 ст.15, ч.2 п.5 ст.115 УК Украины).

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Ранее в Донецке прогремел взрыв гранаты. Тогда один человек погиб, еще двое получили осколочные ранения.

Также сообщалось, что во Львове на улице взорвался неизвестный предмет, вследствие чего умер мужчина в возрасте около 40 лет.

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