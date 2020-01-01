Погоня на Черниговщине попала на видео
В Черниговской области полицейские задержали пьяного водителя, который пытался скрыться от преследования. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции области.
"Патрульные получили ориентировку на линию 102 об автомобиле Volkswagen, водитель которого двигался по автодороге М-01 Киев - Чернигов - Новые Яриловичи и грубо нарушал правила дорожного движения", - говорится в сообщении.
Возле села Красное возле Чернигова полицейские заметили подозреваемого. Патрульные пытались догнать автомобиль, но водитель игнорировал требования полицейских и направился в сторону Чернигова.
Во время погони водитель заехал в частный сектор, где врезался в забор. Водитель имел явные признаки алкогольного опьянения. Проверка с помощью алкотестера Драгер показала 1,04 промилле. Несмотря на ДТП, водитель от медицинской помощи отказался.
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