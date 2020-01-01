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Фейк пропаганды РФ, - ВСУ о задержании украинского военного в Крыму

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Правоохранители устанавливают все обстоятельства задержания украинского военного.
ВСУ отреагировали на задержание украинского военного в Крыму
ВСУ отреагировали на задержание украинского военного в Крыму
ВСУ

В Вооруженных силах Украины прокомментировали задержание украинского военнослужащего Евгения Добринского в аннексированном Крыму. Заявление опубликовано на странице ВСУ в Facebook.

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В ВСУ отметили, что ряд пророссийских СМИ целенаправленно распространяет дезинформацию о том, что военный якобы был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, и сам перешел через админграницу на территорию аннексированного Крыма. 

В ведомстве также обратили внимание на то, что военный был задержан 30 мая, однако российские спецслужбы сообщили об этом только 2 июня.

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"Если бы данная информация соответствовала действительности, видеообращение с соответствующей экспертизой были бы опубликованы сразу, а не через трое суток. Именно такой минимальный срок нужен спецслужбам РФ, чтобы психологически обработать задержанного, угрожая расправой и другими действиями", - заявили в командовании Десантно-штуромвых войск ВСУ.

В командовании подчеркнули, что все детали и обстоятельства исчезновения военнослужащего будут устанавливаться правоохранительными органами.

Напомним, ФСБ сообщила о задержании пропавшего украинского военного в Крыму.

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