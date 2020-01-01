Сайт президента Украины атакуют хакеры – Госспецсвязь

Вэб-ресурсы органов власти Украины всё активнее атакуют кибер-преступники. Особенно сильно стараются сломать сайт президента.

С 27 мая по 2 июня система защищенного доступа государственных органов к сети Интернет заблокировала 25 DDoS-атак, подавляющее большинство из которых, как и в предыдущие недели, осуществлялась на сайты Офиса президента. Об этом сообщает Государственная служба связи и защиты информации.

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Так, за неделю система защищенного доступа государственных органов к сети Интернет заблокировала 10767 различных видов атак, что на 56% больше, чем на предыдущей неделе. Подавляющее большинство (99%) из них - это сетевые атаки прикладного уровня.

Также заблокировали 25 DDoS-атак, подавляющее большинство из которых - на сайты Офиса президента Украины. Количество таких атак растет на протяжении последних нескольких недель.

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В целом система киберзащиты государственных информресурсов и объектов критической инфраструктуры за этот период зафиксировала более 115 тысяч подозрительных событий, что на 7% больше, чем на предыдущей неделе.

Для справки. DDoS-атака – программное нападение на компьютерную систему с намерением сделать компьютерные ресурсы недоступными пользователям, для которых компьютерная система была предназначена. Атака перегружает каналы связи, делая недоступным вход на атакуемый ресурс.

Напомним, Германия попросит ЕС ввести санкции против российских хакеров. В ФРГ считают, что гражданин России Дмитрий Бадин состоял в хакерской группе, которая атаковала немецкий бундестаг.

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