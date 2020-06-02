Пресс-секретарь Зеленского заработала почти миллион за год

За семь месяцев работы в Офисе президента Мендель заработала в полтора раза меньше, чем за пять месяцев до назначения.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель за 2019 год заработала 936 тысяч гривен. Об этом свидетельствует ее электронная декларация.

До назначения спикером президента 3 июня она работала в офисе Всемирного банка в Украине и писала для разных СМИ. Таким образом, доход от журналистики за пять месяцев составил 267 тысяч гривен, а гонорары от Всемирного банка - 298 тысяч гривен.

А за семь месяцев на должности пресс-секретаря Владимира Зеленского она заработала гораздо меньше - 370,6 тысяч гривен.

Согласно декларации, в декабре 2018 года Мендель купила в кредит квартиру в Киеве стоимостью 1,2 млн гривен.

Также у нее есть пять счетов в трех банках, но средства на них не указаны.

Кроме того, Мендель выплачивает кредит в 785 тысяч гривен, взятый в декабре 2018 года.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата Мендель в Офисе президента составляет около 53 тысяч гривен.

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