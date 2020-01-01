В Киеве на стройке бетонная плита раздавила мужчину

Инцидент произошел на территории завода Арсенал. Плита упала на экскаватор, водитель которого скончался.

В Киеве на стройке на улице Московской обрушилась плита, в результате чего погиб водитель экскаватора. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Смертельное ЧП в Киеве на ул. Московскои, 8, завод Арсенал. Плита упала на экскаватор. Погиб водитель. Прибывшие медики констатировали смерть", - говорится в сообщении.

На месте работает Национальная полиция и спасатели ГСЧС.

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