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В Киеве на стройке бетонная плита раздавила мужчину

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Инцидент произошел на территории завода Арсенал. Плита упала на экскаватор, водитель которого скончался.
Спасти мужчину не удалось
Спасти мужчину не удалось
dtp.kiev.ua
 
В Киеве на стройке на улице Московской обрушилась плита, в результате чего погиб водитель экскаватора. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
 
"Смертельное ЧП в Киеве на ул. Московскои, 8, завод Арсенал. Плита упала на экскаватор. Погиб водитель. Прибывшие медики констатировали смерть", - говорится в сообщении.
 
На месте работает Национальная полиция и спасатели ГСЧС.
 
 
Ранее один из ремонтников погиб на строительстве нового жилого комплекса на улице Тираспольской в Киеве.
 
Напомним, на стройке в Сумах строительный кран задавил рабочего. Мужчина 1975 года рождения погиб на месте.

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Теги: Киев, смерть, стройка, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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