В Черновцах заметили бабушку-зацепера

Пенсионерка решила прокатиться, уцепившись за служебную лестницу сзади троллейбуса.

В Черновцах женщина пенсионного возраста влезла на служебную лестницу сзади троллейбуса и таким способом намеревалась доехать до нужной остановки. Видео пенсионерки-зацепера опубликовали в социальных сетях очевидцы.

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Как видно на опубликованных кадрах, женщина успела прокатиться некоторое расстояние прежде, чем необычного зацепера заметили в салоне троллейбуса и женщина-водитель прогнала “зайца“.

По всей видимости, до своей станции пенсионерка не доехала, поскольку пыталась сопротивляться, не желая покидать лестницу троллейбуса.

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В комментариях люди пишут, что “зацепингом“ пожилая горожанка занималась вынужденно. В Черновцах по-прежнему действует жесткий карантин, который здесь не смягчали из-за самых высоких в стране показателей заражения коронавирусом. По этой причине в городской транспорт там пускают только людей со спецпропусками — работников критически важных объектов. У пенсионерки, очевидно, такого спецпропуска не оказалось, и ехать в троллейбусе женщине не разрешили.

Напомним, на Львовщине маршрутки ездят переполненные, карантин никто не соблюдает. В регионе не ослабили карантин, транспорт доступен только по спецпропускам.

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