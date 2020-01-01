Депутат Рады сорвала собеседование у главы Минздрава
Конфликт произошел из-за попыток Стефанишиной вести прямую трансляцию из кабинета Степанова.
Депутат Верховной Рады от партии Голос Ольга Стефанишина сорвала собеседование с кандидатом на должность руководителя Национальной службы здоровья, которое в своем служебном кабинете проводил министр здравоохранения Максим Степанов. Инцидент произошел во вторник, 2 июня, сообщил Степанов.
Он обвинил депутата в манипуляциях из-за прямой трансляции собеседования, которую Стефанишина пыталась вести в соцсети.
На видео она заявила, что хочет вести трансляцию собеседований, поскольку отбор на руководителя службы с крупнейшим в системе Минздрава бюджетом должен быть прозрачным.
В свою очередь, министр попросил депутата покинуть кабинет, поскольку она своими действиями создает неравные условия для кандидатов.
Напомним, ранее руководитель Минздрава Максим Степанов заявил, что ни один кандидат не подходит на должность главы Национальной службы здоровья по своим качествам.
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