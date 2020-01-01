Депутат Рады сорвала собеседование у главы Минздрава

Конфликт произошел из-за попыток Стефанишиной вести прямую трансляцию из кабинета Степанова.

Депутат Верховной Рады от партии Голос Ольга Стефанишина сорвала собеседование с кандидатом на должность руководителя Национальной службы здоровья, которое в своем служебном кабинете проводил министр здравоохранения Максим Степанов. Инцидент произошел во вторник, 2 июня, сообщил Степанов.

Он обвинил депутата в манипуляциях из-за прямой трансляции собеседования, которую Стефанишина пыталась вести в соцсети.

На видео она заявила, что хочет вести трансляцию собеседований, поскольку отбор на руководителя службы с крупнейшим в системе Минздрава бюджетом должен быть прозрачным.

В свою очередь, министр попросил депутата покинуть кабинет, поскольку она своими действиями создает неравные условия для кандидатов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet