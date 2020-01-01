Кабмин обещает смягчить карантинные ограничения в церквях

Премьер Шмыгаль встретился с представителями духовенства и обсудил возможность отмены части ограничений.

Кабинет министров Украины может пересмотреть карантинные ограничения в церквях. В частности, речь идет о допуске большего числа прихожан в храмы. Об этом на встрече с представителями Всеукраинского совета Церквей и религиозных организаций заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает пресс-служба Кабмина.

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На встрече с главой правительства представители духовенства предоставили премьеру ряд предложений по ослаблению карантина в церквях. Денис Шмыгаль согласился, что есть возможность пересмотреть и смягчить требования касательно количества прихожан на религиозных мероприятиях.

Надеюсь, мы будем и дальше смягчать условия по мере того, как будет снижаться заболеваемость. Мы действительно хотим, чтобы наш карантин был адаптивный и эффективный, и мы вернулись к привычной жизни, - заявил премьер.

Напомним, Ляшко анонсировал новый формат карантина после 22 июня. Если под конец месяца ситуация с коронавирусом радикально не изменится, карантинные ограничения сделают более локальными.

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