Чиновников подозревают в краже полмиллиарда при строительстве дорог
В документации для победы в тендерах было указано "надлежащее качество стройматериалов", но использовалось дешевое.
В девяти областях Украины проходят обыски по делу о злоупотреблениях на более полмилиарда гривен при строительстве дорог государственного значения. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Махинации с тендерами проводились в 2018-2019 годах. Подозревается руководство ряда крупных дорожно-строительных компаний.
Предварительно установлено, что руководство этих компаний для победы в тендерах использовало поддельные документы о "надлежащем качестве" стройматериалов. Во время строительства дорог компании использовали дешевые и некачественные асфальтобетонные смеси.
В рамках дела правоохранители проводят обыски в офисах компаний, которые находятся в девти регионах страны.
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Ранее сообщалось, что Кабмин планирует вложить 100 млрд гривен в дорожное строительство, что позволит создать 170 тысяч рабочих мест.
Напомним, президент Владимир Зеленский запросил у глав ОГА программы обновления всех местных дорог.
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