Чиновников подозревают в краже полмиллиарда при строительстве дорог

В документации для победы в тендерах было указано "надлежащее качество стройматериалов", но использовалось дешевое.

В девяти областях Украины проходят обыски по делу о злоупотреблениях на более полмилиарда гривен при строительстве дорог государственного значения. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Махинации с тендерами проводились в 2018-2019 годах. Подозревается руководство ряда крупных дорожно-строительных компаний.

Предварительно установлено, что руководство этих компаний для победы в тендерах использовало поддельные документы о "надлежащем качестве" стройматериалов. Во время строительства дорог компании использовали дешевые и некачественные асфальтобетонные смеси.

В рамках дела правоохранители проводят обыски в офисах компаний, которые находятся в девти регионах страны.

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