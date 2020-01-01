Церкви внесли предложения по смягчению карантина

Премьер-министр Денис Шмыгаль высказал надежду на дальнейшее смягчение мер в связи со спадом заболеваемости.

Правительство может ослабить карантинные ограничения в церквях и допустить большее число прихожан в храмы. Об этом на встрече с представителями Всеукраинского совета Церквей и религиозных организаций заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет правительственный портал.

Духовенство уже предоставило правительству ряд предложений по ослаблению карантина в церквях. Премьер согласился с мнением о возможности пересмотра и смягчения требований о количестве прихожан на религиозных мероприятиях.

"Надеюсь, мы будем и дальше смягчать условия по мере того, как будет снижаться заболеваемость. Мы действительно хотим, чтобы наш карантин был адаптивный и эффективный, и мы вернулись к привычной жизни", - отметил Шмыгаль.

В своем вступительном слове глава правительства заверил присутствующих, что Кабмин намерен продолжать встречи с руководителями и представителями религиозных организаций, в первую очередь - Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций. Он также поблагодарил членов ВСЦиРО за то, что абсолютное большинство религиозных организаций прислушивались к рекомендациям по противодействию эпидемии коронавируса и приняли решение приостановить на указанный период проведения богослужений в обычном режиме и присоединились к их трансляции в онлайн-режиме. "Спасибо за это, потому что это один из тех факторов, который напрямую повлиял на то, что мы прошли эти месяцы карантина в умеренном режиме", - отметил премьер-министр. Шмыгаль напомнил, что сейчас идет период адаптивного карантина, а с 22 мая в регионах, где произошло его ослабление, стало возможным проведение религиозных обрядов при условии соблюдения всех мер превенции. "Однако надо понимать, что все это происходит при обстоятельствах, когда пандемии еще не усмирены. Количество больных в Украине вышло на так называемое "плато". 300-400 человек заболевают каждый день, и это примерно равно количеству людей, которые выздоравливают каждый день, но мы все еще не имеем отрицательной динамики, и поэтому нужно соблюдать меры безопасности", - подчеркнул глава правительства.

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