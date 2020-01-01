Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Экс-главе Нацполиции Винничины объявили подозрение

Комментариев: 0
Экс-чиновника подозревают в растрате государственных средств - более 900 тысяч гривен, и подделке документов.
Бывшему правоохранителю вменяют две статьи
Бывшему правоохранителю вменяют две статьи
Korrespondent.net
 
Одному из экс-руководителей Национальной полиции Винницкой области сообщили о подозрении в связи с растратой государственных средств на сумму более 900 тысяч гривен и подделке документов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
 
Экс-руководителя полиции подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьей о служебном подлоге (ч. 2 ст. 366) и статьей о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч. 3, 5 ст. 191 УК Украины).
 
Решаются вопросы об избрании подозреваемому меры пресечения.
 
Ранее сообщалось, что уволенный начальник Главного управления Нацполиции в Винницкой области Юрий Педос получил новую должность - советника председателя Нацполиции.
 
Напомним, 29 мая в Нацполиции заявили об отстранении от должности Юрия Педосы и его заместителя. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: полиция, прокуратура, Винницкая область, подозрения
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь