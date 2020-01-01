Экс-главе Нацполиции Винничины объявили подозрение

Экс-чиновника подозревают в растрате государственных средств - более 900 тысяч гривен, и подделке документов.

Одному из экс-руководителей Национальной полиции Винницкой области сообщили о подозрении в связи с растратой государственных средств на сумму более 900 тысяч гривен и подделке документов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Экс-руководителя полиции подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьей о служебном подлоге (ч. 2 ст. 366) и статьей о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч. 3, 5 ст. 191 УК Украины).

Решаются вопросы об избрании подозреваемому меры пресечения.

Ранее сообщалось, что уволенный начальник Главного управления Нацполиции в Винницкой области Юрий Педос получил новую должность - советника председателя Нацполиции.

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