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Ермак и Кулеба после Берлина собрались в Париж

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Во Франции глава ОП и председатель МИД намерены обсудить также вопросы урегулирования ситуации на Донбассе.
После визита в ФРГ чиновники посетят Париж
После визита в ФРГ чиновники посетят Париж
Офис Президента
 
Глава Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба планируют в ближайшем времени посетить Париж. Об этом сообщил председатель ОП во время визита в Берлин, пишет Интерфакс-Украина.
 
"Я думаю, что мы вскоре проведем такой же визит с министром в Париж, и будем уже двигаться вместе с нашими партнерами по этому пути (мирного урегулирования ситуации на Донбассе - Ред.)", - заявил глава Офиса президента.
 
В составе украинской делегации в ФРГ были также замглавы ОП Игорь Жовква, советник президента Украины Руслан Демченко, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и министр обороны Андрей Таран.
 
Напомним, сегодня Ермак и Кулеба совершили визит в Берлин. Там, в частности, обсудили перспективы инвестиционного сотрудничества двух стран.
 
Также в Берлине стало известно, что встреча лидеров стран нормандской четверки для обсуждения проблем Донбасса пройдет после нормализации эпидемической ситуации в мире.
 
 
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Теги: переговоры, Париж, Андрей Ермак, Дмитрий Кулеба
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Источник: korrespondent.net

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