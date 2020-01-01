Ермак и Кулеба после Берлина собрались в Париж

Во Франции глава ОП и председатель МИД намерены обсудить также вопросы урегулирования ситуации на Донбассе.

Глава Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба планируют в ближайшем времени посетить Париж. Об этом сообщил председатель ОП во время визита в Берлин, пишет Интерфакс-Украина.

"Я думаю, что мы вскоре проведем такой же визит с министром в Париж, и будем уже двигаться вместе с нашими партнерами по этому пути (мирного урегулирования ситуации на Донбассе - Ред.)", - заявил глава Офиса президента.

В составе украинской делегации в ФРГ были также замглавы ОП Игорь Жовква, советник президента Украины Руслан Демченко, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и министр обороны Андрей Таран.

Напомним, сегодня Ермак и Кулеба совершили визит в Берлин . Там, в частности, обсудили перспективы инвестиционного сотрудничества двух стран.